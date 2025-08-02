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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Фредрикстад
Тромсе - Фредрикстад: обзор матча 02 августа 2025
Тромсе
02.08.2025, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Фредрикстад
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тромсе - Фредрикстад
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Фредрикстад
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
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10 февраля 2016, 15:34
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
4
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
1
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
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05.07.2025
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Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
- : -
05.07.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
- : -
05.07.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
- : -
05.07.2025
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
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- : -
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