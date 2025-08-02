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Тромсе - Фредрикстад: обзор матча 02 августа 2025

Тромсе
02.08.2025, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
- : -
Не начался
Фредрикстад
Матч Личные встречи Таблица Комментарии
Статистика матча Тромсе - Фредрикстад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Тромсе
Фредрикстад
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
2
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21 января 2017, 15:28
4
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26 февраля 2016, 20:48
1
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
«Челси» подписал 16-летнего форварда «Тромсе» Фьябему. Это первый трансфер при Лэмпарде
12 января 2020, 16:32
2
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
21 января 2017, 15:28
4
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» проиграли «Тромсе», «Мордовия» уступила «Шерифу»
26 февраля 2016, 20:48
1
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»
10 февраля 2016, 15:34
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Тромсе
- : -
05.07.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
- : -
05.07.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
- : -
05.07.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
- : -
05.07.2025
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
- : -
05.07.2025
Буде-Глимт
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Тромсе
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