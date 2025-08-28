Введите ваш ник на сайте
«Фредрикстад» - «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.54

28 августа 2025 8:45
Фредрикстад - Кристал Пэлас
28 авг. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
28 августа 2025 года в 19:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. В Норвегии местный «Фредрикстад» попробует сотворить сенсацию в противостоянии с «Кристал Пэлас». Первый матч на «Селхерст Парк» завершился скромной победой англичан – 1:0.

«Фредрикстад»

«Фредрикстад», занимающий 8-е место в норвежской Элитсерии после 18 туров (26 очков), демонстрирует переменчивую игру. В еврокубках команда прошла «Тромсe» (3:2 по сумме) и «Клаксвик» (4:1), но уступила «Мидтьюлланду» в Лиге Европы (2:4), перейдя в Лигу конференций.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Фредрикстад 1:0
  • Мидтьюланн – Фредрикстад 2:0
  • Фредрикстад – Мидтьюланн 1:3

«Кристал Пэлас»

«Пэлас» должен был играть в Лиге Европы, однако из-за ситуации с владельцем клуба (которому также принадлежит «Лион») упал в ЛК. Сезон в АПЛ для «орлов» начался двумя ничейными исходами.

Последние три игры:

  • Кристал Пэлас – Ноттингем Форест 1:1
  • Кристал Пэлас – Фредрикстад 1:0
  • Челси – Кристал Пэлас 0:0

Прогноз на матч «Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» остаeтся фаворитом благодаря классу игроков и опыту, но выезд в Норвегию может стать испытанием. Хозяева будут вынуждены атаковать, чтобы отыграть минимальное отставание, что может привести к открытой игре.

Прогноз: индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1,5 голов, кеф – 1.54. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Кристал Пэлас Фредрикстад
