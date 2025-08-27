Введите ваш ник на сайте
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65

27 августа 2025 9:48
Фредрикстад - Кристал Пэлас
28 авг. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку

28 августа на стадионе Nye Fredrikstad Stadion состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором норвежский «Фредрикстад» примет английский «Кристал Пэлас». В первой встрече лондонцы одержали минимальную победу 1:0, и теперь хозяевам необходимо сыграть агрессивнее, чтобы сохранить шансы на выход в групповой этап.

«Фредрикстад»

Норвежский клуб переживает непростую серию. Команда проиграла три последних матча подряд, а в пяти встречах забила лишь 4 гола и пропустила 8. Средние показатели – 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за игру. В атаке «Фредрикстаду» не хватает стабильности и точности при завершении моментов. Слабое место – оборона, которая допускает регулярные ошибки, особенно против соперников уровня европейских турниров. На своeм поле клуб может прибавить в активности, но для борьбы с английским представителем ресурсов может оказаться недостаточно.

«Кристал Пэлас»

Лондонцы подходят к ответной игре с серией из 15 матчей без поражений в 17 встречах. В последних пяти матчах они забили 7 голов и пропустили лишь 4, в среднем 1.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру. Команда отличается организованной обороной и хорошим контролем мяча, а в атаке делает ставку на быстрые переходы и индивидуальное мастерство. В национальном чемпионате «Пэлас» удержал ничьи с «Челси» и «Ноттингемом», а в еврокубках добился минимального преимущества в первом матче, сохранив при этом ворота почти сухими.

Факты о командах

«Фредрикстад»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Всего 4 гола за последние 5 встреч
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Кристал Пэлас»

  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей
  • 7 голов за 5 встреч
  • Сильная оборонительная дисциплина

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига конференций, 4 раунд
Кристал Пэлас
1 : 0
21.08.2025
Фредрикстад

Прогноз на матч

«Фредрикстад» постарается навязать борьбу дома, но текущая форма команды вызывает сомнения. «Кристал Пэлас» более организован и уверен в своих силах, а минимальное преимущество после первой встречи позволяет играть прагматично. Английский клуб будет контролировать ход матча и ждать ошибки соперника, что при нынешних проблемах норвежцев в атаке выглядит логичным сценарием. Вероятнее всего, гости снова добьются положительного результата, сохранив контроль в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • «Обе команды забьют – нет» – коэффициент 1.75

1.65
Победа «Кристал Пэлас»
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Кристал Пэлас Фредрикстад
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
