28 августа на стадионе Nye Fredrikstad Stadion состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором норвежский «Фредрикстад» примет английский «Кристал Пэлас». В первой встрече лондонцы одержали минимальную победу 1:0, и теперь хозяевам необходимо сыграть агрессивнее, чтобы сохранить шансы на выход в групповой этап.

«Фредрикстад»

Норвежский клуб переживает непростую серию. Команда проиграла три последних матча подряд, а в пяти встречах забила лишь 4 гола и пропустила 8. Средние показатели – 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за игру. В атаке «Фредрикстаду» не хватает стабильности и точности при завершении моментов. Слабое место – оборона, которая допускает регулярные ошибки, особенно против соперников уровня европейских турниров. На своeм поле клуб может прибавить в активности, но для борьбы с английским представителем ресурсов может оказаться недостаточно.

«Кристал Пэлас»

Лондонцы подходят к ответной игре с серией из 15 матчей без поражений в 17 встречах. В последних пяти матчах они забили 7 голов и пропустили лишь 4, в среднем 1.40 забитого и 0.80 пропущенного за игру. Команда отличается организованной обороной и хорошим контролем мяча, а в атаке делает ставку на быстрые переходы и индивидуальное мастерство. В национальном чемпионате «Пэлас» удержал ничьи с «Челси» и «Ноттингемом», а в еврокубках добился минимального преимущества в первом матче, сохранив при этом ворота почти сухими.

Факты о командах

«Фредрикстад»

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Всего 4 гола за последние 5 встреч

Пропускает в 3 матчах подряд

«Кристал Пэлас»

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 15 из 17 последних матчей

7 голов за 5 встреч

Сильная оборонительная дисциплина

Прогноз на матч

«Фредрикстад» постарается навязать борьбу дома, но текущая форма команды вызывает сомнения. «Кристал Пэлас» более организован и уверен в своих силах, а минимальное преимущество после первой встречи позволяет играть прагматично. Английский клуб будет контролировать ход матча и ждать ошибки соперника, что при нынешних проблемах норвежцев в атаке выглядит логичным сценарием. Вероятнее всего, гости снова добьются положительного результата, сохранив контроль в обороне.

Рекомендованные ставки