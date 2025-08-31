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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - КФУМ-Камератене
Тромсе - КФУМ-Камератене: обзор матча 31 августа 2025
Тромсе
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 0
Завершен
КФУМ-Камератене
3'
I. Camoes
68'
Л. Корник
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - КФУМ-Камератене
Конец матча
+6'
Красная карточка
A. Kinteh
Замена
A. Jenssen
️️️️
Й. Хьерте-Даль
Замена
D. Braut
️️️️
I. Camoes
Замена
I. Ndiaye
️️️️
D. Hickson Gyedu
Замена
I. Vadebu
️️️️
A. Warneryd
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
В. Эрлиен
ГОЛ! 2:0!
Л. Корник
Пас отдал
Р. Йенссен
Замена
M. Njie
️️️️
T. Haltvik
Желтая карточка
Й. Хьерте-Даль
Замена
B. Skaret
️️️️
M. Tonnessen
Желтая карточка
Д. Эдвардссон
Травма
M. Tonnessen
Второй тайм
+1'
ГОЛ! 1:0!
I. Camoes
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
24
Abubacarr Kinteh
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
5
Давид Эдвардссон
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
9
Ieltsin Camoes
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
КФУМ-Камератене
1
Emil Odegaard
ВР
2
Daniel Schneider
ЦЗ
42
David Hickson Gyedu
ЦЗ
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
3
Ayoub Aleesami
ЦЗ
8
Simen Hestnes
(К)
ЦП
4
Sverre Hakami Sandal
ЦП
16
Jonas Lange Hjorth
ЦП
14
Hakon Helland Hoseth
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
14
Teodor Haltvik
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
92
Johan Solstad-Nøis
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
9
Daniel Braut
ЦФ
КФУМ-Камератене
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
10
Moussa Njie
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
28
I. Ndiaye
ЦФ
2-5-1-2
1
Хаугаард
21
24
29
5
Эдвардссон
11
Йенссен
14
Хьерте-Даль
4
2
Корник
9
15
Эрлиен
4-4-1-1
1
42
3
3
2
4
16
14
8
10
Нжие
14
29
30
30
29
15
Эрлиен
7
Ларсен
7
Ларсен
15
Эрлиен
14
Хьерте-Даль
5
5
14
Хьерте-Даль
9
9
9
9
14
10
10
14
3
13
13
3
42
28
28
42
Остались в запасе
Тромсе
КФУМ-Камератене
12
Ole Lauvli
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
92
Johan Solstad-Nøis
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
92
Johan Solstad-Nøis
ЦФ
Остались в запасе
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
Статистика матча Тромсе - КФУМ-Камератене
2
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
7
Офсайды
4
0
Количество передач
438
626
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.74
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
- : -
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
3 : 2
20.09.2026
ХамКам
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
- : -
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
12.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Svein Tore Sinnes, Norway
Стадион:
Alfheim, Tromso
Игрок матча
Рейтинг
Якоб Хаугаард
Вратарь
Рейтинг: 7.7
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
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