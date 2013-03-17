Долли Менга - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Долли
|Фамилия
|Менга
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1993 (29 лет)
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€ 200
тыс
|Имя
|Долли
|Фамилия
|Менга
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Катания (Катания)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Торино (Турин)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:5
|Наполи (Неаполь)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Лацио (Рим)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|4:1
|Торино (Турин)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|24.02.2013
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Торино (Турин)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)