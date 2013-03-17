Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Долли Менга - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Долли
    Фамилия Менга
    Команда Тондела
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Катания (Катания)
    12.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    08.05.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Дженоа (Генуя)
    05.05.2013 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    28.04.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:2 Ювентус (Турин)
    21.04.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:3 Торино (Турин)
    14.04.2013 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Рома (Рим)
    06.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    30.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 3:5 Наполи (Неаполь)
    17.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Лацио (Рим)
    10.03.2013 Был в запасе Парма (Парма) 4:1 Торино (Турин)
    03.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Палермо (Палермо)
    24.02.2013 90' -90' Кальяри (Кальяри) 4:3 Торино (Турин)
    17.02.2013 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    • Читайте нас: 
    11