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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 28 апреля 2013
Торино
28.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
86'
А. Видаль
90+2'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
К. Маркизио
Пас отдал
Ф. Квальярелла
90'
+1
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
Вторая желтая
К. Глик
90'
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
К. Маркизио
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Сантана
83'
Желтая карточка
К. Глик
78'
Замена
В. Ди Чезаре
️️️️
Д. Д'Амброзио
75'
74'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
74'
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Жонатас
️️️️
Р. Меджиорини
67'
Желтая карточка
С. Масиелло
57'
44'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Р. Меджиорини
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Роландо Бьянки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
70
Долли Менга
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
21
Огбонна
15
Глик
33
Д'Амброзио
11
Сантана
8
Баша
14
Гацци
7
Черчи
9
Бьянки
69
Меджиорини
3-5-1-1
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
21
Пирло
27
Асамоа
10
Маркизио
9
Вучинич
33
Д'Амброзио
6
Ди Чезаре
6
Ди Чезаре
33
Д'Амброзио
11
Сантана
23
Бирса
23
Бирса
11
Сантана
69
Меджиорини
9
Жонатас
9
Жонатас
69
Меджиорини
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
Остались в запасе
Торино
Ювентус
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Ювентус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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