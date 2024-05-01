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Никола Мурру
Статистика
Никола Мурру - статистика
Завершил карьеру
16 декабря 1994 (31)
#29 | Защитник
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
21
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
1' - 53'
Италия. Серия В, 35 тур
Сампдория
1 : 1
27.04.2024
Комо
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 0
20.04.2024
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
0 : 1
13.04.2024
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Палермо
2 : 2
06.04.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Сампдория
4 : 1
01.04.2024
Тернана
1' - 84'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
0 : 1
16.03.2024
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Пиза
2 : 0
10.02.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
28.01.2024
Сампдория
1' - 85'
Италия. Серия В, 21 тур
Сампдория
0 : 3
19.01.2024
Парма
1' - 61'
Италия. Серия В, 20 тур
Венеция
5 : 3
14.01.2024
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Сампдория
1 : 1
26.12.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
1' - 90'
54'
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
1 : 2
16.12.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
1' - 90'
69'
Италия. Серия В, 15 тур
Брешиа
3 : 1
03.12.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
1' - 90'
44'
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
1 : 2
01.10.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Комо
1 : 0
27.09.2023
Сампдория
1' - 90'
52'
Италия. Серия В, 6 тур
Парма
1 : 1
24.09.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
1 : 2
18.09.2023
Циттаделла
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 4 тур
Кремонезе
1 : 1
03.09.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Сампдория
1 : 2
30.08.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
1' - 90'
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