|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|81' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|15.09.2015
|1' -19'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.09.2015
|46' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|75' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|60' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|57' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|03.08.2015
|78' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|28.07.2015
|59' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.07.2015
|63' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)