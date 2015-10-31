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Игорь Менделев - статистика

Завершил карьеру
28 июля 1994 (32)
#6 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Нижний Новгород
2 : 1
31.10.2015
Химик
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Нижний Новгород
2 : 0
27.09.2015
Сызрань-2003
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 1
15.09.2015
Ижевск
1' - 19'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Динамо Киров
2 : 2
03.09.2015
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Нижний Новгород
1 : 1
28.08.2015
Лада-Тольятти
61' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Носта
0 : 2
21.08.2015
Нижний Новгород
75' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Нижний Новгород
0 : 0
16.08.2015
Челябинск
60' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Сызрань-2003
1 : 1
10.08.2015
Нижний Новгород
57' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нижний Новгород
2 : 0
03.08.2015
Волга
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Ижевск
1 : 0
28.07.2015
Нижний Новгород
59' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Химик
1 : 1
20.07.2015
Нижний Новгород
63' - 90'
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