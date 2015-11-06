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€ 800 тыс

Йорди Класи - новости

АЗ Алкмаар
27 июня 1991 (35), Хаарлем
#8 | Полузащитник
169 см
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Промес и Депай были вызваны в сборную Голландии на матчи против Германии и Уэльса
2015.11.06 17:21
Класи: «Саутгемптон» может улучшить прошлогодний результат»
2015.10.31 12:59
Класи попустит до трех недель
2015.08.13 19:54
Официально Класи стал игроком «Саутгемптона»
2015.07.16 01:18
10
«Саутгемптон» договорился с «Фейеноордом» о трансфере Класи
2015.07.15 12:45
33
Агент Класи: «Саутгемптон» лидирует в гонке за моего клиента»
2015.07.12 17:42
13
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