Класи попустит до трех недель

Полузащитник «Саутгемптона» Йорди Класи, купленный этим летом у «Фейеноорда», пропустит от двух до трех недель из-за травмы. Об этом рассказал тренер команду Рональд Куман.

Одну игру в этом сезоне Класи уже пропустил: он не смог принять участия в первом туре АПЛ, когда его новый клуб встречался с «Ньюкаслом» (2:2). Тогда у него были проблемы с подколенным сухожилием.

Едва восстановившись от этой травмы, футболист получил новое повреждение. На этот раз он травмировал лодыжку, играя за молодежную команду «Саутгемптона».

Таким образом, Класи не выйдет на поле 15 августа против «Эвертона». Не сыграет в этом матче и Стивен Колкер, у которого также проблемы со здоровьем.