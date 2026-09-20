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Нидерланды. Эредивизие
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АЗ Алкмаар
Йорди Класи
Статистика
€ 800 тыс
Йорди Класи - статистика
АЗ Алкмаар
27 июня 1991 (35), Хаарлем
#8 | Полузащитник
169 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
20.09.2026
Телстар
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2026
Виллем II
1' - 64'
32'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
2 : 3
06.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
АЗ Алкмаар
5 : 2
29.08.2026
Гоу Эхед Иглс
64' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
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Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 76'
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