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Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Нидерланды. Эредивизие 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Нидерланды. Кубок 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Нидерланды. Кубок 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Голландия. Эредивизие 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012