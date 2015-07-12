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    • Агент Класи: «Саутгемптон» лидирует в гонке за моего клиента»

    Агент Класи: «Саутгемптон» лидирует в гонке за моего клиента»

    Вессель Везенберг, агент полузащитника «Фейеноорда» Йорди Класи, рассказал о ситуации вокруг своего клиента. Ясность по вопросу трансфера футболиста должна наступить в ближайшие 24 или 48 часов.

    «Саутгемптон» лидирует в списке кандидатов. У Йорди хорошие отношения с Куманом. Тренер давал понять, что хотел бы видеть Класи в команде. Но на игрока претендуют и другие клубы», – сказал агент.

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    Источник: Foxsports.com

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    12.07.2015 17:42
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    Комментарии (14)
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    Sevastopol-www
    1436715798
    Куман перетягивает пока...
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    ДСА
    1436718825
    Понятно, свой.
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    alboro
    1436719009
    филиал Голландии
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    sir_Alex
    1436723812
    Понятно, к земляку
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    JamBazi_07
    1436723969
    через 2 года неплохой будет, как раз в Ливерпуль было бы хорошо
    Ответить
    alboro
    1436725255
    ок
    Ответить
    Kar_Laeda
    1436725820
    Замена уходящему в Юнайтед Шнайдерлину. Умно.
    Ответить
    Juventus21
    1436727947
    Как же хотелось видеть его в Юве. У парня огромный потенциал и можно было бы вместо Хедиры подписать Класи.
    Ответить
    Летчик66
    1436731289
    Класси сделал правильный выбор, из Саутгемптона уходят хорошие парни, игроки, и еще и уходят в ТОП-клубы.
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    ologreds
    1694997625
    numo435491
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