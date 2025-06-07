Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франк Рибери
Новости
Франк Рибери - новости
Завершил карьеру
7 апреля 1983 (43)
#7 | Полузащитник
170 см | 72 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»
2025.06.07 19:13
10
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Пименов назвал российского игрока, который был «покруче» Рибери
2024.10.08 15:51
3
Рибери может вернуться в «Баварию»
2024.02.28 23:01
5
Рибери обратился к сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022
2022.12.19 12:49
1
Рибери ведет переговоры о возвращении в «Баварию»
2022.11.17 10:49
1
«Нужна операция, чтобы просто нормально жить». Рибери – о завершении карьеры
2022.10.24 11:15
3
Рибери объяснил, почему закончил карьеру
2022.10.22 14:34
39-летний Рибери объявил о завершении карьеры
2022.10.21 14:59
4
Жота повторил достижение Рибери 10-летней давности
2022.10.13 10:32
Стало известно, когда Рибери объявит о завершении карьеры
2022.10.08 12:54
Стало известно, почему Рибери решил закончить карьеру посреди сезона
2022.10.07 15:23
1
Рибери хочет досрочно разорвать контракт с «Салернитаной» и завершить карьеру
2022.10.07 12:47
Рибери считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2013 году вместо Роналду
2022.07.08 09:58
2
Видео
39-летний Рибери проехался на детском велосипеде, празднуя сохранение прописки «Салернитаны» в Серии А
2022.05.24 15:50
Рибери получил травму головы в результате ДТП
2022.02.28 23:59
Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет
2022.01.31 18:31
2
Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»
2022.01.08 12:48
4
Хенесс: «В 2010-м «Бавария» почти продала Рибери в «Реал». Его жена сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене»
2022.01.03 13:59
1
Рибери и Миранчук выйдут с первых минут на матч «Салернитана» – «Аталанта»
2021.09.18 21:15
1
Рибери: «Если бы я жил ради денег, меня бы не было в «Салернитане»
2021.09.07 08:35
1
Фото
38-летний Рибери подписал контракт с «Салернитаной»
2021.09.06 19:13
1
Рибери близок к переходу в «Салернитану»
2021.09.04 10:54
38-летний Рибери может вернуться в «Баварию»
2021.08.07 11:47
2
Рибери хочет играть до 40 лет
2021.07.05 11:59
3
«Фиорентина» объявила об уходе Рибери
2021.07.01 13:36
5
Журналист Скира: «Фиорентина» решила не продлевать контракт с 38-летним Рибери
2021.06.30 17:06
Рибери может перейти из «Фиорентины» в «Лацио»
2021.05.01 13:51
«Фиорентина» предложила 38-летнему Рибери новый контракт
2021.04.24 20:07
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
5
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
4
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
32
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+