Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Германии 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Германии 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Германии 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008