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Франк Рибери
Статистика
Франк Рибери - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1983 (43)
#7 | Полузащитник
170 см | 72 кг
Франция
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Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 1 тур
Салернитана
0 : 1
14.08.2022
Рома
54' - 90'
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