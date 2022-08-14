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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Рома
Салернитана - Рома: обзор матча 14 августа 2022
Салернитана
14.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рома
33'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Рома
88'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
78'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Н. Дзаньоло
Замена
Ю. Кристофферсен
️️️️
Л. Кулибали
73'
72'
Желтая карточка
Н. Матич
68'
Замена
Н. Матич
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Э. Ботхейм
62'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
П. Маццокки
62'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Г. Кастанос
54'
48'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Г. Кастанос
40'
Желтая карточка
Н. Гьембер
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Желтая карточка
Л. Кулибали
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Норберт Гьембер
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Салернитана
1
Алессандро Микаи
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-4-2
55
Сепе
23
Гьембер
6
Бронн
17
Фасио
2
Маццокки
29
Кулибали
52
Вилена
20
Кастанос
87
Кандрева
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
6
Смоллинг
3
Ибаньес
23
Манчини
2
Карсдорп
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
21
Дибала
2
Маццокки
10
Самбья
10
Самбья
2
Маццокки
20
Кастанос
7
Рибери
7
Рибери
20
Кастанос
22
Ботхейм
30
Валенсия
30
Валенсия
22
Ботхейм
29
Кулибали
12
Кристофферсен
12
Кристофферсен
29
Кулибали
18
Абрахам
18
Матич
18
Матич
18
Абрахам
10
Дзаньоло
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Дзаньоло
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
Остались в запасе
Салернитана
Рома
16
Иван Радованович
ОП
1
Алессандро Микаи
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
59
Никола Залевски
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
1
Алессандро Микаи
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Салернитана - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
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Салернитана
Рома
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09:40
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08:43
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