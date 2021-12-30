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    Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»

    Президент «Сеары» Робинсон де Кастро рассказал о полученном предложении усилиться вингером «Салернитаны» Франком Рибери.

    «Мне позвонили и предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет.

    Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», – сказал де Кастро.

    • Француз стал игроком «Салернитаны» в сентябре.
    • В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 12 матчах.
    • Контракт Рибери с клубом истекает 30 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3479

      tarasofka 34 минуты назад

      в натуре - он ещё играет, что ли? в салернитане?? уж лучше завершить карьеру, чем играть в, пожалуй, самом днищенском клубе европы (после спартака), который вот-вот на днях должны расформировать за связь с лацио. у них там вообще чуть ли не ноль очков за первый круг.

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