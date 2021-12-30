Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»

в натуре - он ещё играет, что ли? в салернитане?? уж лучше завершить карьеру, чем играть в, пожалуй, самом днищенском клубе европы (после спартака), который вот-вот на днях должны расформировать за связь с лацио. у них там вообще чуть ли не ноль очков за первый круг.
Президент «Сеары» Робинсон де Кастро рассказал о полученном предложении усилиться вингером «Салернитаны» Франком Рибери.
«Мне позвонили и предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет.
Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», – сказал де Кастро.
- Француз стал игроком «Салернитаны» в сентябре.
- В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 12 матчах.
- Контракт Рибери с клубом истекает 30 июня.