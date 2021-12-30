Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»

Президент «Сеары» Робинсон де Кастро рассказал о полученном предложении усилиться вингером «Салернитаны» Франком Рибери.

«Мне позвонили и предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет.

Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю», – сказал де Кастро.