Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

Рибери считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2013 году вместо Роналду

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери считает, что форвард «МЮ» Криштиану Роналду незаслуженно получил «Золотой мяч» в 2013 году.

«То решение было несправедливым по отношению ко мне. Тот сезон получился фантастическим для меня. Я имел все основания на «Золотой мяч», это была моя мечта. Но продлили время голосование, и случилось нечто странное.

Я чувствовал, что это был политический выбор», – цитирует Рибери La Gazzetta Dello Sport.

  • Роналду 5 раз выиграл «Золотой мяч».
  • Рибери ни разу не выигрывал эту награду.

Новости по теме
Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур в Таиланд (Фабрицио Романо) 3
Роналду пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд. Завтра клуб улетает в предсезонный тур 5
Аэропорт Ливерпуля предложил Роналду свои услуги. Игрок хочет покинуть «МЮ»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:58
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +3532

    Enter2006 14 минут назад

    У Аршавина тоже был однажды сумасшедший сезон и тоже был претендентом на ЗМ и что? Уже потом всё раскрылось, что ЗМ - это как и Евровидение, к реальным достижениям этот трофей никакого значения не имеет. "Погремушка", кому хотят тому и дарят.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11089

    Алексей З > Enter2006 2 минуты назад

    С какого боку вы Аршавина сюда засунули ?
    Если бы не покер Ливерпулю , то и вспомнить нечего.
    По нашим меркам игрок хороший, но по -европейским ничего особенного.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1821

    Maxi_7 28 минут назад

    Как был нытиком, так и остался... может быть и так, но чести такое нытье точно не делает. Вообще и у Роналду и у Месси по-хорошему должно быть по 3 зм, которые были выиграны честно и без сомнений, но при этом мы почему-то не видим чтобы ныли и жаловались Снейдер, Нойер, Хави, Иньеста, Ван Дейк и Левандовски, которые также обязаны были получать эту награду...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11089

    Алексей З 45 минут назад

    В 2013 кинули Рибери , в 2014 Нойера. В обоих случаях первым оказался Роналду.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11