Рибери считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2013 году вместо Роналду

У Аршавина тоже был однажды сумасшедший сезон и тоже был претендентом на ЗМ и что? Уже потом всё раскрылось, что ЗМ - это как и Евровидение, к реальным достижениям этот трофей никакого значения не имеет. "Погремушка", кому хотят тому и дарят.
Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери считает, что форвард «МЮ» Криштиану Роналду незаслуженно получил «Золотой мяч» в 2013 году.
«То решение было несправедливым по отношению ко мне. Тот сезон получился фантастическим для меня. Я имел все основания на «Золотой мяч», это была моя мечта. Но продлили время голосование, и случилось нечто странное.
Я чувствовал, что это был политический выбор», – цитирует Рибери La Gazzetta Dello Sport.
- Роналду 5 раз выиграл «Золотой мяч».
- Рибери ни разу не выигрывал эту награду.