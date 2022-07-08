Рибери считает, что должен был получить «Золотой мяч» в 2013 году вместо Роналду

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери считает, что форвард «МЮ» Криштиану Роналду незаслуженно получил «Золотой мяч» в 2013 году.

«То решение было несправедливым по отношению ко мне. Тот сезон получился фантастическим для меня. Я имел все основания на «Золотой мяч», это была моя мечта. Но продлили время голосование, и случилось нечто странное.

Я чувствовал, что это был политический выбор», – цитирует Рибери La Gazzetta Dello Sport.