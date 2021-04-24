«Фиорентина» предложила 38-летнему Рибери новый контракт

«Фиорентина» заинтересована в продолжении сотрудничества с Франком Рибери. Футболисту предложен новый контракт.

«Игроку предложено продлить соглашение до конца сезона-2021/22 с понижением зарплаты с 4 миллионов евро в год до 2 миллионов», – написал инсайдер Николо Скира.