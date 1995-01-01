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    «Фиорентина» предложила 38-летнему Рибери новый контракт

    «Фиорентина» заинтересована в продолжении сотрудничества с Франком Рибери. Футболисту предложен новый контракт.

    «Игроку предложено продлить соглашение до конца сезона-2021/22 с понижением зарплаты с 4 миллионов евро в год до 2 миллионов», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Рынок оценивает 38-летнего француза в 3 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Серии А Рибери провел 24 матча, забил 2 гола, сделал 7 результативных пасов.
    • «Фиорентина» занимает в таблице 14-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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