«Фиорентина» предложила 38-летнему Рибери новый контракт

«Фиорентина» заинтересована в продолжении сотрудничества с Франком Рибери. Футболисту предложен новый контракт.
«Игроку предложено продлить соглашение до конца сезона-2021/22 с понижением зарплаты с 4 миллионов евро в год до 2 миллионов», – написал инсайдер Николо Скира.
- Рынок оценивает 38-летнего француза в 3 миллиона евро.
- В текущем сезоне Серии А Рибери провел 24 матча, забил 2 гола, сделал 7 результативных пасов.
- «Фиорентина» занимает в таблице 14-е место.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.