Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Нужна операция, чтобы просто нормально жить». Рибери – о завершении карьеры

    Французский вингер Франк Рибери рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

    «Я был в Мюнхене на медицинской консультации. Думал, что есть шансы найти выход из положения.

    Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить», – заявил 39-летний футболист.

    • Рибери объявил о завершении карьеры на прошлой неделе.
    • Причина – травма колена.
    • Последней командой француза стала «Салернитана».
    • Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).

    Новости по теме
    Рибери объяснил, почему закончил карьеру
    39-летний Рибери объявил о завершении карьеры 5
    Жота повторил достижение Рибери 10-летней давности
    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13873

      playsh 3 часа назад

      Удачного лечения тебе,дружище,своей игрой ты это заслужил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +895

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Здоровья тебе, легенда!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11