«Нужна операция, чтобы просто нормально жить». Рибери – о завершении карьеры

Французский вингер Франк Рибери рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

«Я был в Мюнхене на медицинской консультации. Думал, что есть шансы найти выход из положения.

Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить», – заявил 39-летний футболист.