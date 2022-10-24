«Нужна операция, чтобы просто нормально жить». Рибери – о завершении карьеры

Удачного лечения тебе,дружище,своей игрой ты это заслужил.
Французский вингер Франк Рибери рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.
«Я был в Мюнхене на медицинской консультации. Думал, что есть шансы найти выход из положения.
Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить», – заявил 39-летний футболист.
- Рибери объявил о завершении карьеры на прошлой неделе.
- Причина – травма колена.
- Последней командой француза стала «Салернитана».
- Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).