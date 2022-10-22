Рибери объяснил, почему закончил карьеру

Французский вингер Франк Рибери подтвердил, что вынужденно завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.
«Я думал об окончании карьеры на прошлой неделе, но мне показалось, что я пока не готов к этому.
Три месяца назад я отлично себя чувствовал, провел хорошую предсезонку, но потом возникли первые боли в колене.
Врачи сказали, что ситуация очень серьeзная. Я пытался восстановиться, не хотелось верить, что все закончится именно так.
Знал, что этот день настанет, но всe вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», – сказал 39-летний француз.
- Последней командой Рибери стала «Салернитана».
- Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).
- Также француз выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и другие клубы.
- Франк забил 16 голов в 81 матче за сборную.
Источник: La Gazzetta dello Sport