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    Рибери обратился к сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Франции Франк Рибери поддержал команду после проигранного финала чемпионата мира.

    • Французы уступили Аргентине в серии пенальти.
    • Они отыгрались, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче.

    «Вы отлично играли, вышли в финал и бились за победу до конца.

    Знаю, насколько горько проигрывать в финале. Гордитесь собой. Молодцы!» – написал Рибери в соцсетях.

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    Источник: твиттер Франка Рибери

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23791

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Была красивая страна - Франция. Сейчас это территория хаоса, во главе которой стоит безумец называющий себя президентом. Ну, как вот за них болеть?...(((

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