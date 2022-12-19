Рибери обратился к сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Франции Франк Рибери поддержал команду после проигранного финала чемпионата мира.
- Французы уступили Аргентине в серии пенальти.
- Они отыгрались, уступая 0:2 к 80-й минуте.
- Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче.
«Вы отлично играли, вышли в финал и бились за победу до конца.
Знаю, насколько горько проигрывать в финале. Гордитесь собой. Молодцы!» – написал Рибери в соцсетях.
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Источник: твиттер Франка Рибери