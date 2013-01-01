Рибери хочет играть до 40 лет

Если поумерит пыл по з/п, то предложения будут. В Эредивизии, например. Или Бельгии. Хорошие чемпы.
Полузащитник Франк Рибери ждет предложений о продолжении карьеры, сообщает Bild.
По информации источника, француз пока не собирается уходить из профессионального футбола, его желание – играть до 40 лет.
После истечения контракта с «Фиорентиной» футболист вернулся в Германию, где отдыхает вместе с семьей.
- Сейчас Рибери 38 лет.
- Он выступал за «Фиорентину» с лета 2019 года.
- За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.