Рибери хочет играть до 40 лет

Полузащитник Франк Рибери ждет предложений о продолжении карьеры, сообщает Bild.

По информации источника, француз пока не собирается уходить из профессионального футбола, его желание – играть до 40 лет.

После истечения контракта с «Фиорентиной» футболист вернулся в Германию, где отдыхает вместе с семьей.