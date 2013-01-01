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    Рибери хочет играть до 40 лет

    Полузащитник Франк Рибери ждет предложений о продолжении карьеры, сообщает Bild.

    По информации источника, француз пока не собирается уходить из профессионального футбола, его желание – играть до 40 лет.

    После истечения контракта с «Фиорентиной» футболист вернулся в Германию, где отдыхает вместе с семьей.

    • Сейчас Рибери 38 лет.
    • Он выступал за «Фиорентину» с лета 2019 года.
    • За два сезона вингер забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.

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    Источник: Bild

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12463

      Cules2013 1 час назад

      Если поумерит пыл по з/п, то предложения будут. В Эредивизии, например. Или Бельгии. Хорошие чемпы.

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      Рейтинг: +1752

      acor94 2 часа назад

      Ну может ты в Сочи?((

      0
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      Рейтинг: +12463

      Cules2013 > acor94 1 час назад

      разве что в Ахмат)

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