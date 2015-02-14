Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Цезари Вилк
Статистика
Цезари Вилк - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1986 (40), Варшава
#6 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
14.02.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
0 : 4
18.01.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
09.01.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 0
03.01.2015
Атлетик
89' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3 : 0
21.12.2014
Депортиво
74' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
65' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
0 : 1
06.12.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
2 : 0
30.11.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 0
22.11.2014
Реал Сосьедад
46' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
1' - 85'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
1' - 46'
31'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
26.10.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
3 : 0
19.10.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2014
Депортиво
66' - 90'
78'
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2 : 2
31.08.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Гранада
2 : 1
23.08.2014
Депортиво
Был в запасе
Главные новости
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
2
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
10
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
5
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
5
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+