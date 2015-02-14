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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 14 февраля 2015
Реал
14.02.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
22'
Иско
72'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
89'
Желтая карточка
Лауре
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
87'
86'
Замена
Х. Домингес
️️️️
С. Боргес
84'
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Иско
80'
78'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Луизиньо
Желтая карточка
А. Арбелоа
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
72'
Замена
Л. Силва
️️️️
А. Ильярраменди
70'
65'
Замена
Э. Кошта
️️️️
О. Риера
63'
Желтая карточка
М. Пабло
Желтая карточка
Начо
49'
44'
Желтая карточка
С. Боргес
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
А. Арбелоа
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
8
Иван Кавалейру
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
5
Селсо Боргес
ОП
7
Исаак Куэнка
ПП
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
13
Дерик
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Депортиво
26
Давид Гомес
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-2
31
Фабри
15
Лауре
22
Лопо
19
Пабло
16
Луизиньо
4
Бергантиньос
5
Боргес
7
Куэнка
8
Иван Кавалейру
21
Риера
7
Лукас
22
Иско
14
Карвахаль
14
Карвахаль
22
Иско
14
Ильярраменди
16
Силва
16
Силва
14
Ильярраменди
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
5
Боргес
28
Домингес
28
Домингес
5
Боргес
16
Луизиньо
6
Медуньянин
6
Медуньянин
16
Луизиньо
21
Риера
11
Кошта
11
Кошта
21
Риера
Остались в запасе
Реал
Депортиво
1
Кейлор Навас
ВР
13
Дерик
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Давид Гомес
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
13
Дерик
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
26
Давид Гомес
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Реал - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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