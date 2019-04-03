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Петар Занев
Новости
Петар Занев - новости
Завершил карьеру
18 октября 1985 (40)
#11 | Защитник
180 см | 70 кг
Болгария
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Защитник Занев ушел из «Енисея». Он сказал, что разочаровался в Аленичеве
2019.04.03 22:00
7
Отбор ЧЕ-2020. Англия крупно победила Черногорию, Болгария с Поповым и Заневым обменялась голами с Косово
2019.03.26 00:49
2
Думбия, Иванов, Балай – в старте «Ахмата» на матч с «Енисеем»; Бодул, Огуде, Занев сыграют у гостей
2018.08.05 20:41
Капитан «Амкара»: «Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Губернатор отвернулся от команды»
2018.06.07 16:47
5
Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Заневу
2018.04.11 15:58
7
Занев: «Вилков испугался, что мы сравняем счет в игре с «Арсеналом», и удалил Огуде»
2018.03.13 21:18
3
Занев: «На улице -30. Как можно играть?!»
2018.02.27 20:25
12
Занев – о долгах в «Амкаре»: «За пять лет в Перми ни одного футболиста не кинули на деньги»
2018.02.11 17:36
3
Видео
Занев не знал, что матч с «Локомотивом» был для него сотым в составе «Амкара»
2017.09.19 11:44
2
«Амкар» продлил контракты со всеми лидерами команды
2017.06.29 17:16
4
«Амкар» продлил контракт с капитаном команды
2017.05.31 15:06
4
Комолов: «В матче против «Вардара» игроки «Амкара» выглядели уставшими»
2017.01.28 20:48
Защитник «Амкара» Занев считает, что Фернандес сам шел на пенальти
2016.11.07 07:48
3
Занев: «Русский чемпионат должны судить русские судьи»
2016.10.16 11:46
2
Занев: «Амкар» хочет зацепиться за еврокубки»
2016.10.15 10:37
«Волынь» лишена шести очков
2016.03.09 21:23
Занев: «Надеюсь, мы сможем удержать Яховича»
2015.11.27 10:27
Занев: «Амкару» надо заработать минимум четыре очка за ближайшие три тура»
2015.11.20 18:39
Занев: «Был уверен, что «Рубин» сможет преодолеть кризис»
2015.11.19 20:18
Гаджиев: «Кадровые проблемы «Амкара» уже не такие серьезные»
2015.10.15 14:32
Гаджиев поставил Занева в состав, несмотря на боли в колене
2015.10.04 20:07
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«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
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