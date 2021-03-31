Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011