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Петар Занев
Статистика
Петар Занев - статистика
Завершил карьеру
18 октября 1985 (40)
#11 | Защитник
180 см | 70 кг
Болгария
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болгария
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0 : 0
31.03.2021
Болгария
73' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0 : 2
28.03.2021
Италия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1 : 3
25.03.2021
Швейцария
1' - 90'
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