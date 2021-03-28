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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Италия
Болгария - Италия: обзор матча 28 марта 2021
Болгария
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Италия
43'
А. Белотти (П)
83'
М. Локателли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Италия
89'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
М. Райнов
️️️️
П. Витанов
89'
88'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Верратти
84'
Желтая карточка
М. Локателли
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Локателли
Пас отдал
Л. Инсинье
Замена
А. Илиев
️️️️
С. Делев
79'
76'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
76'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Белотти
68'
Замена
М. Локателли
️️️️
С. Сенси
68'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
А. Флоренци
Замена
К. Малинов
️️️️
Г. Костадинов
63'
Желтая карточка
В. Божиков
59'
Желтая карточка
А. Вутов
58'
Желтая карточка
Г. Костадинов
57'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
Сисиньо
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
5
Петар Витанов
ОП
14
Даниэль Димов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Антонио Вутов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
17
Георги Йомов
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Илиев
6
Антов
15
Божиков
6
Сисиньо
5
Витанов
14
Димов
18
Чочев
7
Костадинов
21
Цветанов
10
Делев
9
Галабинов
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Флоренци
19
Бонуччи
15
Ачерби
4
Спинаццола
18
Барелла
6
Верратти
12
Сенси
14
Кьеза
10
Инсинье
9
Белотти
5
Витанов
6
Райнов
6
Райнов
5
Витанов
6
Сисиньо
9
Карагерен
9
Карагерен
6
Сисиньо
7
Костадинов
16
Малинов
16
Малинов
7
Костадинов
10
Делев
9
Илиев
9
Илиев
10
Делев
24
Флоренци
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
24
Флоренци
14
Кьеза
20
Бернардески
20
Бернардески
14
Кьеза
12
Сенси
5
Локателли
5
Локателли
12
Сенси
6
Верратти
4
Пессина
4
Пессина
6
Верратти
9
Белотти
17
Иммобиле
17
Иммобиле
9
Белотти
Остались в запасе
Болгария
Италия
20
Димитар Илиев
ЦФ
23
Иван Караджов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
22
Илиан Илиев
АП
1
Даниэл Наумов
ВР
17
Георги Йомов
ЦФ
8
Антонио Вутов
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
13
Эмерсон
ЛЗ
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
20
Димитар Илиев
ЦФ
23
Иван Караджов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
22
Илиан Илиев
АП
1
Даниэл Наумов
ВР
17
Георги Йомов
ЦФ
8
Антонио Вутов
ЦП
Остались в запасе
13
Эмерсон
ЛЗ
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Болгария - Италия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
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1 : 4
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