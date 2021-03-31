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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Болгария
Северная Ирландия - Болгария: обзор матча 31 марта 2021
Северная Ирландия
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Болгария
Желтая карточка
К. Лафферти
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Илиев
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Магеннис
83'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Д. Сэйвилл
74'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Баллард
74'
73'
Замена
А. Илиев
️️️️
А. Галабинов
73'
Замена
П. Занев
️️️️
М. Цветанов
73'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
Г. Йомов
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
70'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Г. Уит
64'
46'
Замена
Д. Илиев
️️️️
А. Вутов
45'
+2
Желтая карточка
В. Антов
43'
Замена
П. Витанов
️️️️
Г. Костадинов
Желтая карточка
П. МакНэйр
33'
24'
Желтая карточка
П. Христов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
21
Момчил Цветанов
ЛЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Антонио Вутов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
17
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Петар Витанов
ОП
14
Даниэль Димов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
3-2-3-1
23
Пикок-Фаррел
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
3
Льюис
14
Даллас
18
Уит
6
Сэйвилл
8
Дэвис
21
Магеннис
4-3-1-2
1
Наумов
15
Христов
6
Антов
3
Христов
21
Цветанов
7
Костадинов
18
Чочев
8
Вутов
11
Десподов
17
Йомов
9
Галабинов
4
Баллард
18
Смит
18
Смит
4
Баллард
6
Сэйвилл
7
Кеннеди
7
Кеннеди
6
Сэйвилл
18
Уит
7
МакГинн
7
МакГинн
18
Уит
21
Магеннис
10
Лафферти
10
Лафферти
21
Магеннис
8
Вутов
20
Илиев
20
Илиев
8
Вутов
17
Йомов
9
Карагерен
9
Карагерен
17
Йомов
9
Галабинов
9
Илиев
9
Илиев
9
Галабинов
21
Цветанов
3
Занев
3
Занев
21
Цветанов
7
Костадинов
5
Витанов
5
Витанов
7
Костадинов
Остались в запасе
Северная Ирландия
Болгария
16
Алистер Маккэнн
ЦП
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
14
Даниэль Димов
ЦП
23
Иван Караджов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
16
Алистер Маккэнн
ЦП
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Остались в запасе
14
Даниэль Димов
ЦП
23
Иван Караджов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Северная Ирландия - Болгария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Игал Фрид
Стадион:
Виндзор Парк
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