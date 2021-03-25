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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Швейцария
Болгария - Швейцария: обзор матча 25 марта 2021
Болгария
25.03.2021, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 1 тур
1 : 3
Завершен
Швейцария
46'
К. Десподов
7'
Б. Эмболо
10'
Х. Сеферович
13'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Швейцария
90'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Б. Эмболо
86'
Замена
Д. Соу
️️️️
Р. Фройлер
86'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Х. Сеферович
75'
Замена
Д. Закария
️️️️
С. Цубер
75'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Д. Шакири
Замена
М. Цветанов
️️️️
Сисиньо
72'
Замена
И. Чочев
️️️️
К. Малинов
71'
Замена
И. Илиев
️️️️
Г. Йомов
70'
Желтая карточка
Сисиньо
69'
54'
Желтая карточка
М. Аканджи
Замена
С. Делев
️️️️
К. Десподов
48'
ГОЛ! 1:3!
К. Десподов
46'
Замена
А. Илиев
️️️️
Д. Илиев
46'
13'
ГОЛ! 0:3!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Шакири
10'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Шакири
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
14
Даниэль Димов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
20
Димитар Илиев
ЦФ
17
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
23
Иван Караджов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
6
Мартин Райнов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Антонио Вутов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-4-1-2
23
Илиев
3
Занев
15
Божиков
6
Сисиньо
14
Димов
16
Малинов
2
Попов
7
Костадинов
11
Десподов
17
Йомов
20
Илиев
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Мбабу
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
20
Илиев
9
Илиев
9
Илиев
20
Илиев
16
Малинов
18
Чочев
18
Чочев
16
Малинов
17
Йомов
22
Илиев
22
Илиев
17
Йомов
6
Сисиньо
21
Цветанов
21
Цветанов
6
Сисиньо
11
Десподов
10
Делев
10
Делев
11
Десподов
23
Шакири
17
Варгас
17
Варгас
23
Шакири
14
Цубер
6
Закария
6
Закария
14
Цубер
8
Фройлер
15
Соу
15
Соу
8
Фройлер
7
Эмболо
18
Мехмеди
18
Мехмеди
7
Эмболо
9
Сеферович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Сеферович
Остались в запасе
Болгария
Швейцария
6
Мартин Райнов
ЦП
1
Даниэл Наумов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
23
Иван Караджов
ВР
8
Антонио Вутов
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
21
Йонас Омлин
ВР
16
Кристиан Фасснахт
ПП
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
6
Мартин Райнов
ЦП
1
Даниэл Наумов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
23
Иван Караджов
ВР
8
Антонио Вутов
ЦП
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
16
Кристиан Фасснахт
ПП
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Болгария - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
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0 : 3
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