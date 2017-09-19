Занев не знал, что матч с «Локомотивом» был для него сотым в составе «Амкара»

Капитан «Амкара» Петар Занев признался, что лишь в последний момент узнал, что матч против «Локомотива» стал для него сотым в составе пермского клуба. Напомним, что встреча 10-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Амкар» закончилась со счетом 0:1.

«Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет еще больше матчей и побед. Радует, что обыграли «Локомотив» в юбилейный день. Надеюсь, команда начнет играть лучше и потихоньку будет подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.

Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры из программки «Локомотива». К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл семь месяцев. Хотелось провести за «Амкар» больше матчей», – рассказал Занев.

31-летний болгарский защитник выступает в составе пермского клуба с 2013-го года.