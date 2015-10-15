Гаджиев: «Кадровые проблемы «Амкара» уже не такие серьезные»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что месяц назад у «Амкара» было гораздо больше кадровых проблем.

«Кадровые проблемы уже не такие серьезные, какие были около месяца назад, потому что большинство игроков поправились, но остались Занев и Узочакву, которые тренируются индивидуально. Арзуманян тоже работает индивидуально из-за накопившейся усталости.



Что касается «Динамо», то будет тяжелая игра. У них есть группа очень хороших футболистов: Кокорин и Ионов в атаке, Денисов в средней линии, в обороне и иногда в средней линии играет Жирков, в обороне Козлов и Губочан… Квалифицированная команда, в составе которой еще есть два-три хороших молодых футболиста», – рассказал Гаджиев.