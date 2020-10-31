Чжи Донь-Вон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Донь-Вон
|Фамилия
|Чжи
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чеджу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Донь-Вон
|Фамилия
|Чжи
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чеджу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2021
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|19.12.2020
|85' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Вердер (Бремен)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Кельн (Кельн)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.11.2020
|80' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:3
|Майнц (Майнц)
|07.11.2020
|79' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|31.10.2020
|83' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Майнц (Майнц)
|24.10.2020
|81' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.10.2020
|77' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|86'