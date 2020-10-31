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    Чжи Донь-Вон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Донь-Вон
    Фамилия Чжи
    Команда Сеул
    Состав Основной
    Родной город Чеджу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
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