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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 15 декабря 2020
Герта
15.12.2020, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Пентек
80'
80'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Онисиво
80'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Р. Квайсон
77'
Замена
Д. Латца
️️️️
К. Штегер
Замена
М. Леки
️️️️
Л. Тусар
72'
Замена
П. Пекарик
️️️️
Д. Зеефуик
72'
Желтая карточка
Д. Торунарига
66'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Дилросун
61'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
61'
Желтая карточка
М. Кунья
49'
Желтая карточка
К. Пентек
33'
28'
Желтая карточка
К. Штегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шволов
28
Боята
33
Торунарига
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
42
Зеефуик
6
Гендузи
24
Дилросун
9
Пентек
10
Кунья
3-2-2-1-2
27
Центнер
42
Хак
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
6
Фернандес
24
Мартин
25
Кунде
18
Баррейро
7
Штегер
9
Онисиво
19
Квайсон
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
29
Тусар
7
Леки
7
Леки
29
Тусар
24
Дилросун
14
Лукебакио
14
Лукебакио
24
Дилросун
42
Зеефуик
22
Пекарик
22
Пекарик
42
Зеефуик
9
Пентек
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Пентек
7
Штегер
46
Латца
46
Латца
7
Штегер
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Буркардт
19
Квайсон
9
Онисиво
14
Матета
14
Матета
9
Онисиво
Остались в запасе
Герта
Майнц
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
7
Исса Абасс
ЛВ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
7
Исса Абасс
ЛВ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Герта - Майнц
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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