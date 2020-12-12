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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 12 декабря 2020
Майнц
12.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
55'
Э. Реджбечай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
90'
+5
Замена
Б. Шмитц
️️️️
С. Озкан
82'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Э. Реджбечай
82'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
И. Якобс
81'
Желтая карточка
Я. Хорн
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Хак
77'
76'
Вторая желтая
О. Дуда
Замена
И. Абасс
️️️️
Ж. Буркардт
76'
Желтая карточка
К. Штегер
75'
75'
Желтая карточка
О. Дуда
70'
Желтая карточка
С. Озкан
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Латца
68'
Желтая карточка
К. Онисиво
67'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Бутьюс
67'
60'
Замена
А. Модест
️️️️
Я. Тильманн
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Реджбечай
Пас отдал
О. Дуда
Желтая карточка
Д. Латца
45'
+1
Желтая карточка
М. Ниахате
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Центнер
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
42
Хак
6
Фернандес
18
Бросински
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
9
Буркардт
9
Онисиво
4-1-2-3
1
Хорн
27
Вольф
33
Борнау
6
Кестич
38
Хорн
6
Скири
37
Реджбечай
6
Озкан
29
Тильманн
8
Дуда
4
Якобс
9
Буркардт
7
Абасс
7
Абасс
9
Буркардт
46
Латца
7
Штегер
7
Штегер
46
Латца
42
Хак
25
Кунде
25
Кунде
42
Хак
14
Бутьюс
19
Квайсон
19
Квайсон
14
Бутьюс
6
Озкан
22
Шмитц
22
Шмитц
6
Озкан
4
Якобс
3
Каттербах
3
Каттербах
4
Якобс
37
Реджбечай
24
Дрекслер
24
Дрекслер
37
Реджбечай
29
Тильманн
27
Модест
27
Модест
29
Тильманн
Остались в запасе
Майнц
Кельн
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Майнц - Кельн
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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