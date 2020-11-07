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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 07 ноября 2020
Майнц
07.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
6'
Д. Бросински (П)
45+2'
Ж. Матета (П)
36'
М. Ут
82'
Д. Сент-Джуст (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Бутьюс
84'
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Сент-Джуст
81'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
О. Кабак
Замена
П. Кунде
️️️️
Л. Баррейро
80'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ж. Матета
79'
71'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
К. Лудевиг
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Арит
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
66'
Желтая карточка
Д. Латца
64'
63'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Шепф
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Бросински
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Матета
45'
+2
44'
Желтая карточка
О. Кабак
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Ут
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бросински
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
13
Ниахате
15
Килиан
6
Сент-Джуст
6
Фернандес
18
Бросински
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
9
Буркардт
14
Матета
3-3-1-1-2
1
Реннов
5
Кабак
26
Сане
22
Настасич
29
Лудевиг
8
Маскарель
5
Очипка
18
Шепф
77
Арит
13
Ут
9
Пасьенса
18
Баррейро
25
Кунде
25
Кунде
18
Баррейро
18
Бросински
21
Озтюнали
21
Озтюнали
18
Бросински
14
Бутьюс
19
Квайсон
19
Квайсон
14
Бутьюс
14
Матета
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
14
Матета
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
18
Шепф
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Шепф
29
Лудевиг
7
Скрыбски
7
Скрыбски
29
Лудевиг
77
Арит
14
Раман
14
Раман
77
Арит
5
Кабак
11
Ибишевич
11
Ибишевич
5
Кабак
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
7
Кевин Штегер
АП
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
12
Малик Тиав
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Майнц - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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