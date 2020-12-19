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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 19 декабря 2020
Майнц
19.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
К. Гросс
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Э. Фернандес
85'
Желтая карточка
М. Ниахате
82'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Матета
79'
Замена
Д. Латца
️️️️
К. Штегер
79'
Желтая карточка
Л. Баррейро
73'
72'
Замена
Т. Чон
️️️️
Ю. Осако
Замена
Л. Баррейро
️️️️
П. Кунде
69'
54'
Замена
М. Велькович
️️️️
О. Топрак
50'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-2-1-2-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
42
Хак
13
Ниахате
24
Мартин
6
Фернандес
25
Кунде
14
Бутьюс
7
Штегер
19
Квайсон
14
Матета
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
21
Топрак
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Мевальд
8
Эггештайн
10
Шмид
9
Сарджент
10
Осако
7
Штегер
46
Латца
46
Латца
7
Штегер
25
Кунде
18
Баррейро
18
Баррейро
25
Кунде
6
Фернандес
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
6
Фернандес
14
Матета
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Матета
10
Осако
19
Чон
19
Чон
10
Осако
21
Топрак
13
Велькович
13
Велькович
21
Топрак
Остались в запасе
Майнц
Вердер
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Майнц - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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