Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 31 октября 2020
Аугсбург
31.10.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
40'
Р. Варгас
80'
А. Хан
90+1'
А. Хан
64'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
А. Хан
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Хан
Пас отдал
Н. Саренрен-Баце
90'
+1
Желтая карточка
Н. Саренрен-Баце
85'
84'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
83'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Р. Квайсон
83'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Латца
83'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Л. Озтюнали
83'
Замена
К. Штегер
️️️️
П. Кунде
ГОЛ! 2:1!
А. Хан
Пас отдал
А. Финнбогасон
80'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
79'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Грегоритч
75'
Желтая карточка
Иаго
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Озтюнали
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
60'
Желтая карточка
Т. Штробль
58'
58'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Матета
Желтая карточка
Р. Варгас
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
6
Гаувелеув
2
Удуохай
32
Фрамбергер
5
Штробль
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
11
Грегоритч
4-3-1-2
27
Центнер
18
Бросински
15
Килиан
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
21
Озтюнали
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
25
Кунде
7
Штегер
7
Штегер
25
Кунде
46
Латца
6
Фернандес
6
Фернандес
46
Латца
14
Матета
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Матета
21
Озтюнали
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
21
Озтюнали
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Буркардт
19
Квайсон
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
8
Рани Хедира
ОП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Аугсбург - Майнц
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+