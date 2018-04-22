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Мигель Торрес
Статистика
Мигель Торрес - статистика
Завершил карьеру
28 января 1986 (40), Мадрид
#23 | Защитник
184 см | 74 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 0
19.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
18.03.2018
Малага
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 1
28.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
1' - 82'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 2
17.02.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 2
15.10.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
30.09.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
3 : 3
23.09.2017
Атлетик
Был в запасе
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