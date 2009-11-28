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Роман Разделкин - статистика

Завершил карьеру
7 апреля 1989 (37)
#10 | Полузащитник
184 см | 66 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кр. Советов (мол)
27
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
Кр. Советов (мол)
5 : 0
28.11.2009
Томь (мол)
1' - 46'
45'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
Раменское
4 : 0
20.11.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 46'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
06.11.2009
Спартак М (мол)
1' - 71'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 0
29.10.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
23.10.2009
Ахмат (мол)
46' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
02.10.2009
Спартак Нч (мол)
1' - 65'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
Кубань (мол)
2 : 5
26.09.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 78'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
19.09.2009
Зенит (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
ЦСКА (мол)
2 : 4
11.09.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 72'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 2
29.08.2009
Динамо (мол)
46' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 2
21.08.2009
Ростов (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
Химки (мол)
0 : 3
15.08.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 58'
36'
27'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
08.08.2009
Локомотив (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
Амкар (мол)
1 : 1
01.08.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 70'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
24.07.2009
Раменское
1' - 62'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
Спартак М (мол)
3 : 1
18.07.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 13 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
10.07.2009
Рубин (мол)
1' - 46'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
12.06.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 79'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 0
23.05.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 68'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
16.05.2009
Кубань (мол)
46' - 86'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
Зенит (мол)
3 : 1
09.05.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 46'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 3
02.05.2009
ЦСКА (мол)
1' - 70'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
Динамо (мол)
5 : 1
24.04.2009
Кр. Советов (мол)
62' - 90'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
Ростов (мол)
2 : 3
17.04.2009
Кр. Советов (мол)
1' - 75'
37'
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
09.04.2009
Химки (мол)
1' - 50'
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