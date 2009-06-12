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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 12 июня 2009
Ахмат (мол)
12.06.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
90+2'
М. Солтаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
М. Музаев
️️️️
З. Садаев
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Солтаев
+2
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Р. Уциев
Желтая карточка
М. Адамов
Замена
Н. Антонов
️️️️
Д. Костяев
Замена
И. Кадыров
️️️️
А. Тембулатов
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Р. Разделкин
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
Е. Попков
️️️️
А. Бутывский
Желтая карточка
В. Ярославцев
Замена
М. Адамов
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
0
Ислам Кадыров
ЦФ
54
Магомед Музаев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
0
Михаил Кузьмин
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
4-3-2
91
Сераждинов
40
Уциев
4
Дашаев
4
Тагилов
45
Уциев
77
Тембулатов
50
Ашаханов
10
Кацаев
9
Садаев
9
Цуроев
3-3-2-2
77
Москвин
0
Ткаченко
15
Ярославцев
66
Политевич
2
Друковский
15
Цаллагов
43
Костяев
10
Разделкин
7
Песегов
22
Рушницкий
0
Бутывский
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
77
Тембулатов
0
Кадыров
0
Кадыров
77
Тембулатов
10
Кацаев
61
Адамов
61
Адамов
10
Кацаев
45
Уциев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
45
Уциев
9
Садаев
54
Музаев
54
Музаев
9
Садаев
43
Костяев
2
Антонов
2
Антонов
43
Костяев
0
Бутывский
12
Попков
12
Попков
0
Бутывский
10
Разделкин
0
Кузьмин
0
Кузьмин
10
Разделкин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
0
Аскерхан Джамуев
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
2
Андрей Редя
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Остались в запасе
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
0
Аскерхан Джамуев
ВР
Остались в запасе
2
Андрей Редя
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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