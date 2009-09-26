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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 26 сентября 2009
Кубань (мол)
26.09.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 5
Завершен
Кр. Советов (мол)
13'
И. Долматов
17'
И. Долматов
32'
С. Ткачев
39'
А. Попов
58'
Т. Калачев
63'
А. Попов
75'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
С. Воронин
️️️️
А. Москвин
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Замена
А. Редя
️️️️
И. Ткаченко
Замена
А. Буданов
️️️️
Д. Костяев
Замена
В. Куров
️️️️
Р. Разделкин
ГОЛ! 2:5!
С. Ткачев
Замена
В. Дубров
️️️️
Е. Курдус
ГОЛ! 2:4!
А. Попов
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Долженко
ГОЛ! 2:3!
Т. Калачев
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
Р. Слинько
️️️️
И. Долматов
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
А. Ушенин
Замена
А. Хохлов
️️️️
Э. Зураев
Замена
Е. Пузин
️️️️
А. Ботвиньев
ГОЛ! 2:2!
А. Попов
ГОЛ! 2:1!
С. Ткачев
ГОЛ! 2:0!
И. Долматов
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Долматов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
6
Павел Миненко
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
55
Сергей Поминов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Артем Долженко
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
25
Илья Долматов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
10
Виктор Климеев
ЦЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
39
Алексей Попов
ЦФ
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
22
Евгений Пузин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
0
Владислав Дубров
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
4-1-4-1
62
Ботвиньев
6
Миненко
2
Горелов
55
Поминов
7
Зураев
33
Квеквескири
37
Долженко
22
Карибов
34
Ушенин
73
Курдус
25
Долматов
3-3-3-1
77
Москвин
10
Климеев
0
Ткаченко
2
Друковский
3
Леилтон
15
Цаллагов
43
Костяев
2
Калачев
11
Ткачев
10
Разделкин
39
Попов
37
Долженко
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
37
Долженко
73
Курдус
0
Дубров
0
Дубров
73
Курдус
25
Долматов
92
Слинько
92
Слинько
25
Долматов
34
Ушенин
15
Мустафаев
15
Мустафаев
34
Ушенин
62
Ботвиньев
22
Пузин
22
Пузин
62
Ботвиньев
7
Зураев
5
Хохлов
5
Хохлов
7
Зураев
10
Разделкин
0
Куров
0
Куров
10
Разделкин
0
Ткаченко
2
Редя
2
Редя
0
Ткаченко
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
77
Москвин
22
Воронин
22
Воронин
77
Москвин
43
Костяев
44
Буданов
44
Буданов
43
Костяев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Остались в запасе
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Остались в запасе
Статистика матча Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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8
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1
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2018.08.19 12:17
1
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2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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