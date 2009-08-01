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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 01 августа 2009
Амкар (мол)
01.08.2009, суббота, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
90+2'
Д. Соколов
75'
Д. Костяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
ГОЛ! 1:1!
Д. Соколов
+2
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
С. Шустиков
Замена
В. Куров
️️️️
И. Цаллагов
Желтая карточка
И. Пухаев
Замена
И. Пухаев
️️️️
Д. Дзахов
ГОЛ! 0:1!
Д. Костяев
Замена
️️️️
Р. Разделкин
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Э. Юнузович
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Буданов
️️️️
А. Бутывский
Замена
В. Закоптелов
️️️️
М. Гаал
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Вильям
Желтая карточка
М. Гаал
Желтая карточка
А. Багаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
15
Инал Пухаев
ЦП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
0
Константин Погадаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
4-3-1-2
41
Шумайлов
13
Гаал
21
Ситников
5
Багаев
2
Морозов
25
Соколов
27
Гаглоев
71
Дзахов
6
Вильям
9
Субботин
86
Юнузович
3-3-2-2
1
Юрченко
15
Ярославцев
2
Редя
6
Шустиков
2
Друковский
15
Цаллагов
43
Костяев
10
Разделкин
7
Песегов
39
Попов
0
Бутывский
71
Дзахов
15
Пухаев
15
Пухаев
71
Дзахов
13
Гаал
8
Закоптелов
8
Закоптелов
13
Гаал
6
Вильям
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
6
Вильям
86
Юнузович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
86
Юнузович
15
Цаллагов
0
Куров
0
Куров
15
Цаллагов
Антонов
0
Подрезов
0
Подрезов
Антонов
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
0
Бутывский
44
Буданов
44
Буданов
0
Бутывский
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
0
Константин Погадаев
ЦП
0
Евгений Сериков
ВР
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
0
Константин Погадаев
ЦП
0
Евгений Сериков
ВР
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
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2020.03.18 15:12
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Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
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Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
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