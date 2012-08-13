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    Саулюс Клевинскас - статистика

    Имя Саулюс
    Фамилия Клевинскас
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 192
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 6 -9 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Торпедо (Москва)
    01.10.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    21.09.2012 Был в запасе Салют (Белгород) 1:1 Торпедо (Москва)
    17.09.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    10.09.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Сочи (Сочи)
    06.09.2012 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 Торпедо (Москва)
    28.08.2012 1' -50' Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.08.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:3 Торпедо (Москва)
    17.08.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Енисей (Красноярск)
    13.08.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 3:0 Торпедо (Москва)
    06.08.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    30.07.2012 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Торпедо (Москва)
    60'
    16.07.2012 1' -90' Уфа (Уфа) 3:0 Торпедо (Москва)
    10.07.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
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