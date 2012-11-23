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Яков Зайка
Статистика
Яков Зайка - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1991 (35)
#91 | Полузащитник
185 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2 : 2
23.11.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
3 : 1
15.10.2012
Шинник
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2 : 1
21.09.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
0 : 2
17.09.2012
Балтика
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
0 : 0
06.09.2012
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Томь
3 : 1
28.08.2012
Шинник
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 0
22.08.2012
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Шинник
0 : 1
31.07.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
2 : 0
17.07.2012
Новокузнецк
80' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
2 : 1
09.07.2012
Шинник
77' - 90'
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