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    Яков Зайка - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Яков
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Зайка
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1991 (32 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.11.2012 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.11.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Торпедо (Москва)
    15.10.2012 78' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Шинник (Ярославль)
    08.10.2012 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    21.09.2012 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Шинник (Ярославль)
    17.09.2012 84' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Балтика (Калининград)
    10.09.2012 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.09.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    28.08.2012 82' -90' Томь (Томск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    22.08.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Ротор (Волгоград)
    13.08.2012 80' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    06.08.2012 84' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    31.07.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    17.07.2012 80' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    85'
    09.07.2012 77' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
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