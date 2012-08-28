|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.11.2012
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.11.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|15.10.2012
|78' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|08.10.2012
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|21.09.2012
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|17.09.2012
|84' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|10.09.2012
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.09.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|28.08.2012
|82' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|13.08.2012
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|06.08.2012
|84' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|31.07.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|17.07.2012
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|85'
|09.07.2012
|77' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)