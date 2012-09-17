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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 17 сентября 2012
Шинник
17.09.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
32'
М. Вотинов
69'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
88'
Желтая карточка
А. Гацко
88'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
Я. Зайка
️️️️
В. Корытько
84'
81'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Е. Ятченко
️️️️
К. Скрыльников
79'
Замена
К. Дудченко
️️️️
Э. Низамутдинов
79'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Гриднев
76'
75'
Желтая карточка
Г. Чиркин
74'
Замена
В. Левшин
️️️️
Д. Стоцкий
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сысуев
67'
Желтая карточка
Д. Сысуев
54'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Волков
46'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
С. Игнатьев
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Пас отдал
М. Волков
25'
Желтая карточка
М. Плопа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
9
Давид Ткебучава
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-2-4-1
22
Цыган
7
Нежелев
21
Катынсус
76
Стешин
2
Ндри
13
Белецкий
36
Скрыльников
5
Валикаев
56
Гриднев
10
Корытько
81
Низамутдинов
4-4-2
1
Колинько
4
Рытов
3
Плопа
81
Зимулька
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
33
Волков
27
Игнатьев
45
Вотинов
8
Сысуев
10
Корытько
91
Зайка
91
Зайка
10
Корытько
36
Скрыльников
97
Ятченко
97
Ятченко
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
30
Дудченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
56
Гриднев
13
Алхазов
13
Алхазов
56
Гриднев
17
Зюзинс
55
Крючков
55
Крючков
17
Зюзинс
27
Игнатьев
20
Вишняковс
20
Вишняковс
27
Игнатьев
89
Стоцкий
32
Левшин
32
Левшин
89
Стоцкий
33
Волков
17
Гацко
17
Гацко
33
Волков
Остались в запасе
Шинник
Балтика
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Шинник - Балтика
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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