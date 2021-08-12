Таль Бен-Хаим - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Таль
|Фамилия
|Бен-Хаим
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Таль
|Фамилия
|Бен-Хаим
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|8
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2022
|85' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|ПСВ (Эйндховен)
|17.02.2022
|73' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|09.12.2021
|Был в запасе
|Алашкерт (Мартуни)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|04.11.2021
|1' -58'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|21.10.2021
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:5
|Маккаби (Тель-Авив)
|14.09.2021
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)
|26.08.2021
|1' -61'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|18'
|19.08.2021
|1' -66'
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|12.08.2021
|1' -75'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|13'
|05.08.2021
|1' -77'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.07.2021
|78' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Сутьеска (Никшич)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)