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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шахтер Караганда - Маккаби
Шахтер Караганда - Маккаби: обзор матча 19 августа 2021
Шахтер Караганда
19.08.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Маккаби
73'
И. Умаев
75'
А. Рикан
77'
Э. Шамир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер Караганда - Маккаби
90'
+2
Желтая карточка
А. Рикан
87'
Замена
Э. Альмог
️️️️
О. Халаила
87'
Замена
И. Шахар
️️️️
Э. Герреро
77'
ГОЛ! 1:2!
Э. Шамир
Пас отдал
О. Халаила
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Рикан
Пас отдал
М. Хозез
ГОЛ! 1:0!
И. Умаев
Пас отдал
Е. Кыбырай
73'
66'
Замена
М. Хозез
️️️️
Ш. Йейни
66'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Т. Бен-Хаим
47'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
30
Игорь Шацкий
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Шахтер Караганда
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
Маккаби
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
15
Эден Шамир
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
2-1-5
91
Назаренко
2
Хозин
9
Шикавка
55
Мавутор
0
55
Граф
33
Ламанж
25
Букорац
4-4-2
1
Перец
23
Эрнандес
26
Бен-Хаим
4
Саборит
18
Жералдеш
21
Йейни
22
Рикан
18
Глейзер
39
Герреро
15
Начмиас
19
Халаила
26
Бен-Хаим
15
Шамир
15
Шамир
26
Бен-Хаим
39
Герреро
36
Шахар
36
Шахар
39
Герреро
21
Йейни
18
Хозез
18
Хозез
21
Йейни
19
Халаила
29
Альмог
29
Альмог
19
Халаила
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Маккаби
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
36
Эден Карцев
ОП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
88
Михаил Бакаев
ОП
11
Иван Свиридов
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
Остались в запасе
36
Эден Карцев
ОП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Шахтер Караганда - Маккаби
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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