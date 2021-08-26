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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Шахтер Караганда
Маккаби - Шахтер Караганда: обзор матча 26 августа 2021
Маккаби
26.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
18'
И. Начмиас
40'
Д. Глейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби - Шахтер Караганда
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
85'
Желтая карточка
И. Граф
82'
Замена
Г. Наджарян
️️️️
A. Buyvolov
82'
Замена
А. Назымханов
️️️️
Э. Рустемович
Замена
Д. Битон
️️️️
Э. Герреро
79'
77'
Желтая карточка
A. Buyvolov
63'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Е. Шикавка
Замена
М. Балтакса
️️️️
И. Начмиас
63'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Ш. Йейни
62'
Замена
С. Перица
️️️️
О. Халаила
61'
Замена
М. Хозез
️️️️
Т. Бен-Хаим
61'
Желтая карточка
Э. Саборит
60'
Желтая карточка
Ш. Йейни
54'
46'
Замена
И. Умаев
️️️️
Д. Атанаскоски
ГОЛ! 2:0!
Д. Глейзер
40'
36'
Желтая карточка
С. Букорац
ГОЛ! 1:0!
И. Начмиас
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
18'
18'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
П. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Шахтер Караганда
91
Павел Назаренко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
30
Игорь Шацкий
ЦФ
0
A. Buyvolov
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
3
Давид Атанаскоски
ЦФ
55
Дэвид Мавутор
ЦФ
25
Стефан Букорац
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Дан Битон
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Шахтер Караганда
88
Михаил Бакаев
ОП
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
14
Ескендир Кыбырай
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
4-4-2
1
Перец
18
Жералдеш
4
Саборит
26
Бен-Хаим
23
Эрнандес
18
Глейзер
21
Йейни
39
Герреро
22
Рикан
19
Халаила
15
Начмиас
2-1-5
91
Назаренко
2
Хозин
9
Шикавка
33
Ламанж
44
Рустемович
25
Букорац
55
Мавутор
3
Атанаскоски
15
Начмиас
3
Балтакса
3
Балтакса
15
Начмиас
39
Герреро
10
Битон
10
Битон
39
Герреро
21
Йейни
15
Шамир
15
Шамир
21
Йейни
26
Бен-Хаим
18
Хозез
18
Хозез
26
Бен-Хаим
19
Халаила
18
Перица
18
Перица
19
Халаила
91
Назаренко
14
Кыбырай
14
Кыбырай
91
Назаренко
0
19
Наджарян
19
Наджарян
0
44
Рустемович
18
Назымханов
18
Назымханов
44
Рустемович
3
Атанаскоски
10
Умаев
10
Умаев
3
Атанаскоски
9
Шикавка
19
Омиртаев
19
Омиртаев
9
Шикавка
Остались в запасе
Маккаби
Шахтер Караганда
36
Эден Карцев
ОП
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
88
Михаил Бакаев
ОП
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
36
Эден Карцев
ОП
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Остались в запасе
88
Михаил Бакаев
ОП
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
35
Ernar Saylauov
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Маккаби - Шахтер Караганда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Шахтер Караганда
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2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
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