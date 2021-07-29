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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Сутьеска
Маккаби - Сутьеска: обзор матча 29 июля 2021
Маккаби
29.07.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сутьеска
25'
О. Халаила
34'
О. Халаила
90+2'
Э. Альмог
51'
В. Бубанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби - Сутьеска
ГОЛ! 3:1!
Э. Альмог
90'
+2
82'
Замена
M. Vučić
️️️️
М. Матанович
Замена
Э. Альмог
️️️️
О. Халаила
78'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Э. Герреро
78'
77'
Замена
M. Raicevic
️️️️
N. Stijepović
Желтая карточка
М. Хозез
68'
64'
Замена
D. Nikac
️️️️
M. Vukovic
Замена
И. Шахар
️️️️
А. Рикан
62'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Э. Саборит
62'
Замена
М. Хозез
️️️️
Й. Коэн
56'
53'
Желтая карточка
М. Дрешкович
51'
ГОЛ! 2:1!
В. Бубанья
Пас отдал
M. Zoćević
46'
Замена
М. Дрешкович
️️️️
Н. Янжич
ГОЛ! 2:0!
О. Халаила
Пас отдал
Жералдеш
34'
27'
Желтая карточка
N. Stijepović
26'
Замена
M. Zoćević
️️️️
Н. Эракович
ГОЛ! 1:0!
О. Халаила
Пас отдал
Й. Коэн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Сутьеска
1
Владан Гильен
ЦФ
25
B. Markovic
ЦФ
11
Никола Янжич
ЦФ
0
M. Vukovic
ЦФ
11
Марко Матанович
ЦФ
44
Новица Эракович
ЦФ
96
Dragan Grivić
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
22
Владан Бубанья
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
Маккаби
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
20
Новатус Мироши
ЦП
34
Bar Cohen
ЦП
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Сутьеска
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
14
Мельдин Дрешкович
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
20
Marko Vučić
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
16
Marko Zoćević
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
25
D. Nikac
ЦФ
26
Алекса Марушич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
3-2-3-2
1
Перец
3
Балтакса
4
Саборит
21
Пивен
23
Эрнандес
18
Жералдеш
18
Глейзер
22
Рикан
39
Герреро
10
Коэн
19
Халаила
5
96
8
33
22
Бубанья
0
4
Саборит
13
Давидзаде
13
Давидзаде
4
Саборит
39
Герреро
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
39
Герреро
19
Халаила
29
Альмог
29
Альмог
19
Халаила
22
Рикан
36
Шахар
36
Шахар
22
Рикан
10
Коэн
18
Хозез
18
Хозез
10
Коэн
11
Янжич
14
Дрешкович
14
Дрешкович
11
Янжич
11
Матанович
20
20
11
Матанович
44
Эракович
16
16
44
Эракович
0
25
25
0
33
0
0
33
Остались в запасе
Маккаби
Сутьеска
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
20
Новатус Мироши
ЦП
34
Bar Cohen
ЦП
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
26
Алекса Марушич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
20
Новатус Мироши
ЦП
34
Bar Cohen
ЦП
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
Остались в запасе
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
26
Алекса Марушич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Маккаби - Сутьеска
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
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Сутьеска
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0 : 1
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Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Информация о матче
Стадион:
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