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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сутьеска - Маккаби
Сутьеска - Маккаби: обзор матча 22 июля 2021
Сутьеска
22.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сутьеска - Маккаби
Желтая карточка
M. Drincic
90'
+3
Желтая карточка
B. Markovic
89'
89'
Желтая карточка
Э. Герреро
Замена
А. Марушич
️️️️
M. Vukovic
86'
84'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Замена
D. Nikac
️️️️
Н. Эракович
74'
72'
Замена
М. Кандиль
️️️️
Ш. Пивен
71'
Замена
О. Халаила
️️️️
Й. Коэн
57'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
М. Хозез
Замена
M. Vučić
️️️️
Н. Янжич
56'
55'
Вторая желтая
Э. Карцев
22'
Желтая карточка
М. Хозез
18'
Желтая карточка
Э. Карцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
96
Dragan Grivić
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
22
Владан Бубанья
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
44
Новица Эракович
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
11
Марко Матанович
ЦФ
0
M. Vukovic
ЦФ
25
B. Markovic
ЦФ
11
Никола Янжич
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
22
Ави Рикан
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Сутьеска
14
Мельдин Дрешкович
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
20
Marko Vučić
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
16
Marko Zoćević
ЦФ
25
D. Nikac
ЦФ
26
Алекса Марушич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Маккаби
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
5
11
Матанович
11
Янжич
25
0
8
3-3-2-2
1
Перец
3
Балтакса
18
Жералдеш
13
Давидзаде
21
Пивен
36
Карцев
23
Эрнандес
22
Рикан
39
Герреро
10
Коэн
18
Хозез
11
Янжич
20
20
11
Янжич
44
Эракович
25
25
44
Эракович
0
26
Марушич
26
Марушич
0
21
Пивен
23
Кандиль
23
Кандиль
21
Пивен
18
Хозез
18
Глейзер
18
Глейзер
18
Хозез
10
Коэн
19
Халаила
19
Халаила
10
Коэн
Остались в запасе
Сутьеска
Маккаби
14
Мельдин Дрешкович
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
16
Marko Zoćević
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
14
Мельдин Дрешкович
ЦФ
0
M. Raicevic
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
16
Marko Zoćević
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
15
Идан Начмиас
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Сутьеска - Маккаби
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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